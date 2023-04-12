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    Тренер «Ариса»: Кокорину очень нравится у нас — он чувствует уважение и поддержку

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    Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал информацию о том, что Александр Кокорин после завершения сезона вернется в «Фиорентину».

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «Это все слухи. Я не хочу каждый день это комментировать. Руководство занимается. Я очень сильно хочу, чтобы Саша остался.

    Ему у нас очень нравится, как мы играем, как мы к нему относимся. Чувствует уважение и поддержку. Поэтому, думаю, в конце должно быть все хорошо», — приводит слова Шпилевского «Спорт-Экспресс».

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    • Кокорин перешел в «Арис» на правах аренды из «Фиорентины» в августе 2022 года. В текущем сезоне 32-летний нападающий забил 11 мячей и сделал шесть результативных передач в 24 матчах за команду из Лимасола.

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