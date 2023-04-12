Тренер «Ариса»: Кокорину очень нравится у нас — он чувствует уважение и поддержку

Главный тренер «Ариса»прокомментировал информацию о том, что Александр Кокорин после завершения сезона вернется в

«Это все слухи. Я не хочу каждый день это комментировать. Руководство занимается. Я очень сильно хочу, чтобы Саша остался.

Ему у нас очень нравится, как мы играем, как мы к нему относимся. Чувствует уважение и поддержку. Поэтому, думаю, в конце должно быть все хорошо», — приводит слова Шпилевского «Спорт-Экспресс».

Кокорин перешел в «Арис» на правах аренды из «Фиорентины» в августе 2022 года. В текущем сезоне 32-летний нападающий забил 11 мячей и сделал шесть результативных передач в 24 матчах за команду из Лимасола.