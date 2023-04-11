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    Источник: Кокорин по окончании сезона вернется в «Фиорентину»

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    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин с высокой долей вероятности вернется в «Фиорентину» по окончании нынешнего сезона.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    В кипрском клубе довольны игрой форварда, но высокая зарплата россиянина вряд ли позволит оформить полноценный трансфер, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Кокорин перешел в «Арис» на правах аренды из «Фиорентины» в августе 2022 года. В текущем сезоне 32-летний нападающий забил 11 мячей и сделал шесть результативных передач в 24 матчах за команду из Лимасола.

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    • Ранее главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о заинтересованности клуба в выкупе Кокорина.

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