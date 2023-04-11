Источник: Кокорин по окончании сезона вернется в «Фиорентину»

Александр Кокорин Фото: globallookpress.com
В кипрском клубе довольны игрой форварда, но высокая зарплата россиянина вряд ли позволит оформить полноценный трансфер, сообщает «Спорт-Экспресс».
Кокорин перешел в «Арис» на правах аренды из «Фиорентины» в августе 2022 года. В текущем сезоне 32-летний нападающий забил 11 мячей и сделал шесть результативных передач в 24 матчах за команду из Лимасола.
Ранее главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о заинтересованности клуба в выкупе Кокорина.