может в третий раз занять пост главного тренера мадридского

По информации Defensa Central, Зидан готов вернуться в «Реал», но только в том случае, если клуб выполнит несколько условий.

В первую очередь, француз будет настаивать на том, чтобы ему разрешили в свой штаб специалиста по физической подготовке Грегори Дюпона.

И помимо этого, Зидан против продажи Эдена Азара, который почти не играет под руководством Карло Анчелотти.

Ранее неоднократно сообщалось, что «Реал» хочет избавиться от бельгийского футболиста, который после переезда в Мадрид почти все время был травмирован.

Напомним, испанские СМИ в середине марта сообщали о том, что руководство «Реала» рассматривает возможность назначения бывшего нападающего команды Рауля Гонсалеса на пост главного тренера.