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    Стало известно, кто возглавит «Реал» в случае ухода Анчелотти

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    Бывший нападающий мадридского «Реала» Рауль может стать главным тренером команды, сообщает AS.

    Рауль
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    Рауль

    По данным источника, это случится сразу после того, как «Реал» покинет Карло Анчелотти.

    Ранее сообщалось, что Анчелотти является основным претендентом на пост главного тренера сборной Бразилии.

    В руководстве «Реала» считают, что Рауль готов к работе с первой командой. В этом сезоне 45-летний специалист возглавляет «молодежку» «Королевского клуба», которая занимает четвертое место в третьем дивизионе Испании.

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    • В начале года Рауль отказался занять пост главного тренера английского «Лидса».

    Контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.

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