Стало известно, кто возглавит «Реал» в случае ухода Анчелотти

По данным источника, это случится сразу после того, как «Реал» покинет Карло Анчелотти.
Ранее сообщалось, что Анчелотти является основным претендентом на пост главного тренера сборной Бразилии.
В руководстве «Реала» считают, что Рауль готов к работе с первой командой. В этом сезоне 45-летний специалист возглавляет «молодежку» «Королевского клуба», которая занимает четвертое место в третьем дивизионе Испании.
В начале года Рауль отказался занять пост главного тренера английского «Лидса».
Контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.