Стало известно, кто возглавит «Реал» в случае ухода Анчелотти

Бывший нападающий мадридского «Реала»может стать главным тренером команды, сообщает AS.

По данным источника, это случится сразу после того, как «Реал» покинет Карло Анчелотти.

Ранее сообщалось, что Анчелотти является основным претендентом на пост главного тренера сборной Бразилии.

В руководстве «Реала» считают, что Рауль готов к работе с первой командой. В этом сезоне 45-летний специалист возглавляет «молодежку» «Королевского клуба», которая занимает четвертое место в третьем дивизионе Испании.

В начале года Рауль отказался занять пост главного тренера английского «Лидса».

Контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.