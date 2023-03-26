Казахстан — Дания: счет матч 3:2, обзор голов

Сборнаясотворила сенсацию в матче 2-го тура отборочного цикла Евро-2024. В домашнем поединке она обыграла командусо счетом 3:2.

Казахи проигрывали 0:2 после первого тайма. У датчан дублем отметился Расмус Хойлунд, который забил 3 мяча в прошлой игре с Финляндией.

Казахстан начал отыгрываться с 73-й минуты. Сначала забил Бахтиер Зайнутдинов. После него по голу забили Асхат Тагыберген и Абат Аймбетов, который затем получил вторую желтую карточку и досрочно покинул поле.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H Казахстан — Дания 3:2 Голы: 0:1 Расмус Хёйлунн (21'), 0:2 Расмус Хёйлунн (36'), 1:2 Бактийор Зайнутдинов (пенальти) (73'), 2:2 Асхат Тагыберген (86'), 3:2 Абат Аимбетов (89') Казахстан: Игорь Валерьевич Шацкий, Mikhail Gabyshev (Lev Skvortsov, 34'), Sergiy Maliy (Temirlan Yerlanov, 46'), Александр Марочкин, Нуралы Алип, Yan Vorogovskiy, Бактийор Зайнутдинов (Бауыржан Исламхан, 79'), Абзал Бейсебеков (Aslan Darabayev, 83'), Асхат Тагыберген, Рамазан Оразов, Maksim Samorodov (Абат Аимбетов, 79') Дания: Миккель Дамсгор (Мохаммед Дарами, 65'), Расмус Хёйлунн, Йонас Винд (Мартин Брайтвайт, 88'), Матиас Йенсен (Филип Биллинг, 65'), Кристиан Нергор, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Йоаким Мехле (Расмус Кристенсен, 83'), Виктор Нельссон, Симон Кьер, Александр Хартманн Бах (Йенс Ларсен, 65'), Каспер Шмейхель Предупреждения: Абат Аимбетов (90'), Игорь Валерьевич Шацкий (90 + 3'), Aslan Darabayev (90 + 3')

Казахстан набрал 3 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице группы H. «Дания» после победы над финнами с 3 набранными баллами и лучшей разницей мячей идет на 2-й строчке.