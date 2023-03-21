Мерсон о Маунте: Он был лучшим игроком «Челси» в прошлом сезоне

Экс-футболист сборной Англиипрокомментировал ситуацию с продлением контракта полузащитника

«Мэйсон Маунт, безусловно, был лучшим игроком "Челси" в прошлом сезоне. Он был выдающимся. Другое дело, когда ты продвигаешься по служебной лестнице в футбольном клубе, потому что ты его воспитанник.

Когда вас покупают за большие деньги, вас рассматривают как более ценный актив. Вы не выгружаете своих лучших игроков», — цитирует Мерсона Sky Sports.

В нынешнем сезоне Маунт провел 23 матча за «Челси» в АПЛ, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи. Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» готовы побороться за полузащитника.