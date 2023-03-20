Ключевая дуэль Эль Класико

«Барселона» в третий раз обыгрывает «Реал» в этом сезоне и фактически обеспечила себе титул чемпиона Испании. «Атлетико» Мадрид закрепился в топ-3 и постепенно подбирается к «галактикос».

Изменения в турнирной таблице

По итогам матчей 26 тура свои места сохранила первая шестёрка команд Ла Лиги. На седьмую строчку поднялся «Атлетик» из Бильбао, обойдя сразу двух соперников — «Райо Вальекано» и «Осасуну».

На 10 позицию поднялась «Мальорка», коллектив обошёл в таблице «Сельту». «Хетафе» совершил большой рывок, покинув зону вылета. Команда с 18 места поднялась на 13. От этого взлёта пострадали несколько клубов.

Календарь и таблица испанской Примеры

На одну строчку опустилась «Севилья» (14 место), по две позиции потеряли «Вальядолид» (16 место) и «Эспаньол» (17 место). А «Валенсия» в свою очередь оказалась в зоне вылета, за «летучими мышами» закреплено 18 место.

Эль Класико

Этой битвы всегда ждут поклонники «Барселоны» и «Реала». Эль Класико в этом сезоне Ла Лиги проходит в пользу «сине-гранатовых». Каталонский клуб в третий раз за сезон обыгрывает «сливочных» — своего главного оппонента.

В 26 туре испанского чемпионата «Барселона» вырвала победу в компенсированное время. Франк Кессье забил решающий гол на 92-й минуте. Таким образом «Барса» одержала волевую победу.

Начиналось всё с пропущенного мяча на 9-й минуте. Рональд Араухо вывел «Реал» вперёд. Хозяевам удалось восстановить равновесие на табло под занавес первого тайма. Гол в раздевалку забил Серджи Роберто.

В итоге «Барселона» вновь оказалась на высоте, увеличив преимущество над «Реалом» до 12 очков. И это за 12 туров до окончания сезона.

Великолепная шестёрка

Остальные клубы еврозоны одержали победы в 26 туре. На третьем месте идёт «Атлетико» Мадрид. «Матрасники» в рамках минувшего тура нанесли поражение «Валенсии» (3:0) и набрали 51 очко. Это на пять (!) меньше, чем у мадридского «Реала».

«Реал Сосьедад» входит в лигочемпионскую четвёрку, у команды 48 баллов в активе. Коллектив из Сан-Себастьяна в родных стенах переиграл «Эльче» (2:0).

«Манчестер Юнайтед» — «Бетис» globallookpress.com

Пятое место закреплено за «Бетисом» — эта строчка даёт право сыграть в основной сетке Лиги Европы на следующий сезон. Однако королевский клуб стремится закрепиться за место в топ-4. В прошедшей игре «Бетис» дома переиграл «Мальорку» (1:0) и набрал 45 очков.

А замыкает топ-6 испанской Примеры — «Вильярреал». «Жёлтая субмарина» добилась успеха в выездной встрече с «Осасуной» (3:0). В итоге команда аккумулировала 41 балл и закрепилась на шестой строчке.

Тур № 27

Матчи следующего тура чемпионата Испании пройдут с 31 марта по 3 апреля.

Безоговорочный лидер Ла Лиги «Барселона» свой матч 27 тура проведёт в гостях против «Эльче». Встреча состоится в субботу, 1 апреля.

«Реал» предпримет попытку сократить отставание от «каталонцев» в матче с «Вальядолидом». Поединок запланирован на воскресенье, 2 апреля.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Ожидаются также два матча с участием команд верхней части турнирной таблицы. «Вильярреал» примет «Реал Сосьедад», а «Бетис» отправится в Мадрид на игру с «Атлетико».