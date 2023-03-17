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    Черчесов: Моя цель — в следующем году войти с «Ференцварошем» в топ-16 команд в Лиге чемпионов

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    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от леверкузенского «Байера» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «На таком уровне совершенно нельзя говорить после быстро пропущенного гола, что матч окончен.

    Мы видели, что команда боролась, у нас были моменты. "Ференцварош" играл против хорошей команды, и, возможно, нам не хватило везения и эффективности.

    Если посмотреть на первый матч, у соперника не было моментов забить, но и мы не использовали своими. В Будапеште был другой матч, но я думаю, что мы опять не воспользовались своими моментами. Стоит оставаться объективными, сегодня нам не хватило шести основных игроков, это немаловажно.

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    • Мы должны гордиться проделанным путем. Это была наша 16-я еврокубковая игра в сезоне, это долгий путь. Мы привезли венгерский футбол в Европу, и это очень хорошо. Наши болельщики в очередной раз показали, что они лучшие в Европе.

    Необходимо проанализировать то, что произошло, и в будущем сделать следующий шаг. Моя цель и работа заключается в том, чтобы в следующем году войти в число 16 лучших команд, но не в Лиге Европы, а в Лиге чемпионов. Сейчас же нам предстоит на 100 процентов сконцентрироваться на чемпионате Венгрии», — приводит слова Черчесова пресс-служба «Ференцвароша».

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