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    Пике высказался о ситуации с Дани Алвесом, который находится под арестом

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    Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о ситуации с бывшим партнером по команде Дани Алвесом, который находится под арестом. Его обвиняют в изнасиловании девушки в ночном клубе, Алвеса могут посадить на срок до 12 лет.

    Жерар Пике и Дани Алвес
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    Жерар Пике и Дани Алвес

    «Это очень сложный момент. Хорошо отношусь к Дани, потому что знаю лично. Самое простое в этой ситуации сказать, что он виновен. Предпочитаю подождать решение судьи.

    Как бывший одноклубник тебе кажется, что ты хорошо его знаешь, а после этого кажется, что Дани тебе совершенно неизвестен.

    И ты впадаешь в состояние шока, спрашивая: "как такое могло произойти?" Если это правда, то я буду очень резок», — приводит слова Пике Sport.es.

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    • Напомним, что Пике и Алвес долгое время выступали в «Барселоне». Жерар Пике завершил карьеру футболиста в конце 2022 года.

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