Пике высказался о ситуации с Дани Алвесом, который находится под арестом

Жерар Пике и Дани Алвес Фото: globallookpress.com
«Это очень сложный момент. Хорошо отношусь к Дани, потому что знаю лично. Самое простое в этой ситуации сказать, что он виновен. Предпочитаю подождать решение судьи.
Как бывший одноклубник тебе кажется, что ты хорошо его знаешь, а после этого кажется, что Дани тебе совершенно неизвестен.
И ты впадаешь в состояние шока, спрашивая: "как такое могло произойти?" Если это правда, то я буду очень резок», — приводит слова Пике Sport.es.
Напомним, что Пике и Алвес долгое время выступали в «Барселоне». Жерар Пике завершил карьеру футболиста в конце 2022 года.