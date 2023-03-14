Пике: Все, что решает Месси — это личное дело в погоне за счастьем

Экс-защитниквысказался о возможном возвращении нападающегов каталонский клуб.

«О своём будущем знает только Лео. Думаю, чемпионат мира был для него большой мечтой и тем трофеем, который был ему нужен, чтобы считаться лучшим в истории.

Отныне всё, что решает Месси — это больше личное дело в погоне за счастьем. Если он по-прежнему мотивирован, то он может остаться в Европе, а "Барселона" может стать частью планом. Или, возможно, он уйдет в МЛС», — приводит слова Пике Sport.es.

В нынешнем сезоне Месси провел 22 матча за ПСЖ в Первой лиге, забил 13 голов и сделал 13 голевых передач. Действующий контракт игрока с парижским клубом рассчитан до лета 2023 года.