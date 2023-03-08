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    «Ньюкасл» поборется с «Ливерпулем» за Маунта

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    «Ньюкасл» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта, сообщает Daily Mail.

    Мэйсон Маунт
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    Мэйсон Маунт

    Маунт до сих пор не договорился с «Челси» о подписании нового контракта, тогда как действующее соглашение истекает летом 2024 года.

    По данным британских СМИ, 24-летний хавбек находится в списке игроков «Челси», которые покинут команду после завершения сезона.

    «Ньюкасл» намерен воспользоваться этой ситуацией. Но при этом у «сорок» есть серьезный конкурент в лице «Ливерпуля», который тоже заинтересован в подписании Маунта.

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    • В текущем сезоне Маунт провел в чемпионате Англии 23 матча, забил три гола и сделал две результативные передачи.

    Известный портал Transfermarkt оценивает стоимость Маунта в 75 миллионов евро.

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