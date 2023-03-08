«Ньюкасл» поборется с «Ливерпулем» за Маунта

рассматривает возможность приобретения полузащитника «Челси», сообщает Daily Mail.

Маунт до сих пор не договорился с «Челси» о подписании нового контракта, тогда как действующее соглашение истекает летом 2024 года.

По данным британских СМИ, 24-летний хавбек находится в списке игроков «Челси», которые покинут команду после завершения сезона.

«Ньюкасл» намерен воспользоваться этой ситуацией. Но при этом у «сорок» есть серьезный конкурент в лице «Ливерпуля», который тоже заинтересован в подписании Маунта.

В текущем сезоне Маунт провел в чемпионате Англии 23 матча, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Известный портал Transfermarkt оценивает стоимость Маунта в 75 миллионов евро.