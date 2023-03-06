«Рубин» обыграл «Кубань», «КАМАЗ» и «Волга» разошлись миром

«Рубин» в гостях одержал победу над «Кубанью» (2:1) в матче 21-го тура Первой лиги.

Счет был открыт на 42-й минуте встречи благодаря голу полузащитника «Рубина» Александра Зотова.

В самом конце первого тайма хозяевам удалось сравнять счет. Отличился полузащитник команды Нури Абдоков.

Победный гол в ворота «Кубани» был забит на 49-й минуте встречи защитником «Рубина» Алексеем Грицаенко.

Футбол. Россия. ФНЛ Кубань — Рубин 1:2 Голы: 0:1 Александр Зотов (42'), 1:1 Нури Абдоков (45'), 1:2 Алексей Грицаенко (49') Кубань: Юрий Нестеренко, Нури Абдоков, Арсен Адамов, Георгий Махатадзе, Илья Мосейчук (Mutaliev A., 64'), Poznyak A., Shereshkov A. (Shchetkin A., 78'), Максим Сидоров, Алексей Смирнов, Сослан Таказов, Дзамболат Цаллагов (Максим Лаук, 79') Рубин: Юрий Дюпин, Bezrukov R. (Teslenko E., 81'), Джоэль Фамейе (Даниэль Мишкич, 46'), Игорь Горбунов (Dzagoev A., 61'), Алексей Грицаенко, Виталий Лисакович (Uridia M., 72'), Александр Мартынович, Артём Попов, Илья Самошников (Дмитрий Кабутов, 60'), Shiryaev M., Александр Зотов Предупреждения: Илья Самошников (38'), Александр Зотов (43'), Нури Абдоков (62'), Bezrukov R. (76')

После этого матча «Рубин» занимает 2-е место в турнирной таблице Первой лиги (40 очков). «Кубань» располагается на 16-й позиции (19).

«КАМАЗ» — «Волга» 0:0

Команды разошлись миром, так и не открыв счет (0:0) в матче 21-го тура российской Первой лиги.

Футбол. Россия. ФНЛ КамАЗ — Волга Ульяновск 0:0 КамАЗ: Алексей Мамин, Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Александр Гаглоев (Арсен Адамов, 62'), Карим Гираев (Владлен Бабаев, 62'), Kulikov A. (Амир Мохаммад, 70'), Валентин Пальцев, Богдан Рейхмен (Юрий Кириллов, 84'), Даниил Шамкин (Сергей Серченков, 71'), Виктор Свежов, Николай Толстопятов Волга Ульяновск: Klimovich A., Bilalov B. (Fanye Toure M., 65'), Егор Данилкин, Аслан Дашаев, Kamlashev D. (Efremov D., 66'), Никита Кирсанов (Евгений Воронин, 83'), Magomadov C., Makhmutov R., Morozov K., Rakhmanov D. (Geryugov A., 83'), Rakhmanov D. (Geryugov A., 83') Предупреждения: Kamlashev D. (22'), Morozov K. (45+2'), Александр Гаглоев (55')

После этого матча «КАМАЗ» занимает 7-е место в турнирной таблице с 32 очками в активе. «Волга» располагается на 17-й позиции (16).