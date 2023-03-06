ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Неймар«Челси», Саудовская Аравия и еще 10 вариантов продолжения карьеры для Неймара
  • 18:26
    • Головин и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России на мартовские матчи
    Все новости спорта

    «Рубин» обыграл «Кубань», «КАМАЗ» и «Волга» разошлись миром

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Рубин Кубань КамАЗ Волга Ульяновск
    «Кубань» — «Рубин» 1:2

    «Рубин»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рубин»

    «Рубин» в гостях одержал победу над «Кубанью» (2:1) в матче 21-го тура Первой лиги.

    Счет был открыт на 42-й минуте встречи благодаря голу полузащитника «Рубина» Александра Зотова.

    В самом конце первого тайма хозяевам удалось сравнять счет. Отличился полузащитник команды Нури Абдоков.

    Победный гол в ворота «Кубани» был забит на 49-й минуте встречи защитником «Рубина» Алексеем Грицаенко.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Кубань — Рубин 1:2
    Голы: 0:1 Александр Зотов (42'), 1:1 Нури Абдоков (45'), 1:2 Алексей Грицаенко (49') Кубань: Юрий Нестеренко, Нури Абдоков, Арсен Адамов, Георгий Махатадзе, Илья Мосейчук (Mutaliev A., 64'), Poznyak A., Shereshkov A. (Shchetkin A., 78'), Максим Сидоров, Алексей Смирнов, Сослан Таказов, Дзамболат Цаллагов (Максим Лаук, 79') Рубин: Юрий Дюпин, Bezrukov R. (Teslenko E., 81'), Джоэль Фамейе (Даниэль Мишкич, 46'), Игорь Горбунов (Dzagoev A., 61'), Алексей Грицаенко, Виталий Лисакович (Uridia M., 72'), Александр Мартынович, Артём Попов, Илья Самошников (Дмитрий Кабутов, 60'), Shiryaev M., Александр Зотов Предупреждения: Илья Самошников (38'), Александр Зотов (43'), Нури Абдоков (62'), Bezrukov R. (76')

    После этого матча «Рубин» занимает 2-е место в турнирной таблице Первой лиги (40 очков). «Кубань» располагается на 16-й позиции (19).

    «КАМАЗ» — «Волга» 0:0

    Команды разошлись миром, так и не открыв счет (0:0) в матче 21-го тура российской Первой лиги.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    КамАЗ — Волга Ульяновск 0:0
    КамАЗ: Алексей Мамин, Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Александр Гаглоев (Арсен Адамов, 62'), Карим Гираев (Владлен Бабаев, 62'), Kulikov A. (Амир Мохаммад, 70'), Валентин Пальцев, Богдан Рейхмен (Юрий Кириллов, 84'), Даниил Шамкин (Сергей Серченков, 71'), Виктор Свежов, Николай Толстопятов Волга Ульяновск: Klimovich A., Bilalov B. (Fanye Toure M., 65'), Егор Данилкин, Аслан Дашаев, Kamlashev D. (Efremov D., 66'), Никита Кирсанов (Евгений Воронин, 83'), Magomadov C., Makhmutov R., Morozov K., Rakhmanov D. (Geryugov A., 83'), Rakhmanov D. (Geryugov A., 83') Предупреждения: Kamlashev D. (22'), Morozov K. (45+2'), Александр Гаглоев (55')

    После этого матча «КАМАЗ» занимает 7-е место в турнирной таблице с 32 очками в активе. «Волга» располагается на 17-й позиции (16).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Недостатка в голах не будет!
  • «Брентфорд» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • После удара в Москве ЦСКА влепит ответку в гостях
  • «Северсталь» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Смелая ставка на гостей
  • «Торино» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.89
  • Экспресс дня 6 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Брентфорд — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Торино — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Челси — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Ванкувер — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сакраменто — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Даллас — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры