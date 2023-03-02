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    Писарский: Я получал 20 тысяч рублей, жизнь потрепала меня

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    Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский признался, что его футбольная мечта уже сбылась.

    Владимир Писарский
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    Владимир Писарский

    «Сейчас у меня нет мечты. Мне кажется, это будет уже наглостью. Я получал 20 тысяч рублей, кем только не работал, жизнь потрепала меня.

    Чего я должен хотеть? Это кайф, мне большего не надо.

    Сносят ли деньги голову? По мне так можно сказать? Я же адекватно разговариваю сейчас, а мог взять и уйти», — приводит слова Писарского «Р-Спорт».

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    • Напомним, в первой половине сезона Писарский выступал за «Оренбург». 27-летний нападающий забил 14 мячей в 15 матчах чемпионата России.

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