Писарский: Я получал 20 тысяч рублей, жизнь потрепала меня

Нападающий «Крыльев Советов»признался, что его футбольная мечта уже сбылась.

«Сейчас у меня нет мечты. Мне кажется, это будет уже наглостью. Я получал 20 тысяч рублей, кем только не работал, жизнь потрепала меня.

Чего я должен хотеть? Это кайф, мне большего не надо.

Сносят ли деньги голову? По мне так можно сказать? Я же адекватно разговариваю сейчас, а мог взять и уйти», — приводит слова Писарского «Р-Спорт».

Напомним, в первой половине сезона Писарский выступал за «Оренбург». 27-летний нападающий забил 14 мячей в 15 матчах чемпионата России.