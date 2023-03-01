«Лион» — «Гренобль»: счет матча 2:1, обзор голов

одержал победу над(2:1) в четвертьфинале Кубка Франции.

Хозяева открыли счет уже на 24-й минуте. Игрок «Лиона» Брэдли Барколя забил гол головой с близкого расстояния в правый верхний угол ворот.

На 38-й минуте встречи «Лион» удвоил свое преимущество. Футболист хозяев Жефферсон благодаря индивидуальным действиям пробрался в штрафную соперника и нанес голевой удар по воротам — 2:0.

На 74-й минуте гости побежали отыгрываться. Защитник «Лиона» потерял мяч недалеко от своих ворот и нападающий «Гренобля» Амине Сбай воспользовался ошибкой соперника, забив гол.

Футбол. Франция. Кубок Лион — Гренобль 2:1 Голы: 1:0 Брэдли Баркола (24'), 2:0 Жефферсон (38'), 2:1 Amine Sbai (74') Лион: Антони Лопеш, Синали Дьоманде, Деян Ловрен, Кастелло Люкеба, Николас Тальяфико (Henrique Silva, 46'), Йоанн Лепенан, Максанс Какере (Корентин Толиссо, 77'), Жефферсон (Мусса Дембеле, 46'), Райан Шерки, Брэдли Баркола (Мохамед Эль-Аруш, 54'), Amin Sarr Гренобль: Pape Meissa Ba (Жордан Телль, 64'), Matthias Phaeton, Mamadou Diarra, Saikou Touray (Amine Sbai, 64'), Франк-Ив Бамбок (Joris Correa, 87'), Jessy Benet, Jordy Gaspar, Allan Tchaptchet (Abdoulie Sanyang, 46'), Loic Nestor, Adrien Monfray, Esteban Salles (Brice Maubleu, 63') Предупреждение: Франк-Ив Бамбок (82')

Следующий матч «Лион» проведет 5 марта в рамках 26-го тура Первой лиги с «Лорьяном». Команда занимает 9-е место в турнирной таблице французской лиги.