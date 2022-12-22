Сборная России может провести товарищеский матч с Ираном

Посол Ирана в РФсообщил, что сборныемогут провести несколько товарищеских матчей.

«Мы работаем над тем, чтобы в самом ближайшем времени состоялся товарищеский матч сборных Ирана и России.

Эта игра станет еще одним инструментом для развития народной дипломатии и сближения между нашими странами.

Сейчас трудно сказать, когда пройдет матч национальных сборных наших государств. Но организовать его и провести — да, такое желание и стремление у нас есть.

Было бы хорошо и логично, если одна игра пройдет у вас, а одна состоится у нас в Иране», — приводит слова Джалали «Р-Спорт».