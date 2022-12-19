Бензема может завершить карьеру в сборной Франции

Нападающий сборной Францииможет покинуть национальную команду, сообщает AS.

По данным источника, решение о продолжении карьеры в составе национальной команды будет зависеть от будущего главного тренера Дидье Дешама, с которым у форварда конфликт.

Напомним, что обладатель «Золотого мяча» пропустил мундиаль из-за травмы, хотя он полностью восстановился и мог помочь своей команде, которая проиграла в финале турнира по итогам серии пенальти сборной Аргентины, в 1/2 финала, но Дешам заявил, что это точно не произойдет.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотел бы, чтобы Дешам продолжил работу в сборной.