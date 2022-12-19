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    Бензема может завершить карьеру в сборной Франции

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    Нападающий сборной Франции Карим Бензема может покинуть национальную команду, сообщает AS.

    Карим Бензема
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    Карим Бензема

    По данным источника, решение о продолжении карьеры в составе национальной команды будет зависеть от будущего главного тренера Дидье Дешама, с которым у форварда конфликт.

    Напомним, что обладатель «Золотого мяча» пропустил мундиаль из-за травмы, хотя он полностью восстановился и мог помочь своей команде, которая проиграла в финале турнира по итогам серии пенальти сборной Аргентины, в 1/2 финала, но Дешам заявил, что это точно не произойдет.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотел бы, чтобы Дешам продолжил работу в сборной.

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