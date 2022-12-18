Колосков: У хорватов есть чему поучиться

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС)оценил игру сборной Хорватии после победы над Марокко (2:1) в матче за третье место на ЧМ-2022.

«У хорватов были поколения и поталантливее, но они таких результатов не добивались, видимо, там отдельные таланты играли, а остальные футболисты этим дарованиям не соответствовали.

Сейчас у них очень ровная команда, сыгранная, грамотная, техничная, умеющая в футболе все — и контратаковать, и обороняться, играть в позиционную атаку. Не скажу, что эталонная сборная, но однозначно та команда, у которой можно многое взять в таком краткосрочном турнире — чемпионате мира», — приводит слова Колоскова ТАСС.

Таким образом, Хорватия заняла третье место на мундиале. Напомним, что прошлый ЧМ команда Златко Далича закончила второй.

Сборная Марокко первый раз в истории дошла до полуфинала и приняла участие в призовом матче чемпионата мира.

Первое и второе места на ЧМ в Катаре разыграют сборные Франции и Аргентины. Игра состоится 18 декабря в 18:00 мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.