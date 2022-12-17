Гвардиол: Мы показали, что все возможно

Защитник сборной Хорватииподелился эмоциями после победы в матче за 3-е место на ЧМ в Катаре, в котором хорваты обыграли марокканцев со счетом 2:1.

«Многие из нас даже не осознают, что мы сделали. Мы показали, что все возможно. Трудно описать это чувство.

Я следил за чемпионатом мира четыре года назад и видел, насколько это сложно. Как тяжело дается каждая победа.

Эту победу я посвящаю своим родителям. Без них меня бы здесь не было. Мы с нетерпением ждем возвращения в Загреб и празднования с нашими семьями.

Я не уверен, был ли пенальти. Соперник зацепил меня по ногам, но сейчас это даже не имеет значения», — сказал Гвардиол.