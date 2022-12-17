Далич: Бронзовая медаль на таком турнире — это превосходно

Сборная Хорватии обыграла команду Марокко (2:1) в матче за 3-е место на чемпионате мира. Главный тренер хорватовпрокомментировал результат.

«Это бронза с золотым отливом. Очень сложный матч, но мы завоевали медали для всего хорватского народа, для всех, кто поддерживает нас. За два турнира мы взяли две медали.

Я хочу посвятить эту победу Чиро Блажевичу, с которого все началось. Босс, это для тебя. Я могу выиграть хоть пять медалей, но ты всегда будешь главным среди всех тренеров.

Мало кто ожидал от нас такого выступления. Отдаю должное парням за усердную работу и игру, которая дала результат. Бронзовая медаль на таком турнире — это превосходно.

Мы знали, что у Марокко проблемы справа. Зиеш не мог справиться с Перишичем, а Оршич посеял панику в их защите», — сказал Далич.