A Bola: Сантуш покинет сборную Португалии

Главный тренер сборной Португалиипокинет свой пост после вылета команды с чемпионата мира в Катаре, сообщает A Bola.

По информации издания, решение об уходе 68-летнего специалиста уже принято. Сантуш уйдет из сборной Португалии в ближайшие дни, расставание будет дружеским.

Его контракт с Федерацией футбола Португалии (FPF), действующий до лета 2024 года, будет расторгнут.

Источник подчеркивает, что стороны не торопятся прекращать сотрудничество, потому что контракт Сантуша составлен по сложной схеме и заключен через посредника, поэтому процедура расторжения проходит чуть сложнее.

Президент FPF Фернанду Гомеш уже начал искать нового тренера для сборной Португалии. В список кандидатов входят как португальские специалисты, так и иностранцы.

Сантуш возглавил сборную Португалии в 2014 году. Под его руководством команда выиграла Евро-2016.

С ЧМ-2022 Португалия вылетела на стадии 1/4 финала, уступив сборной Марокко (0:1).