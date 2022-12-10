Тренер Аргентины: Не собираюсь давать ван Галу советы, но заставить Месси играть злым...

Главный тренер сборной Аргентинывысказался о заявлениях главного тренера сборной Нидерландовперед матчем 1/4 финала ЧМ-2022.

Аргентина выиграла у Нидерландов в серии пенальти. В основное время нидерландцы отыгрались со счета 0:2, забив второй мяч на последней добавленной минуте.

Перед игрой ван Гал заявил, что Аргентина станет беспомощной, если оставить Месси без мяча.

«Я не собираюсь давать советы ван Галу, но заставить Месси играть разозленным...

Я не знаю, злился ли он, но его сегодняшняя игра была захватывающей.

Стычки в матче? Это вещи, которые происходят на поле и остаются там», — приводит слова Скалони TyC Sports.

В полуфинале ЧМ-2022 Аргентина сыграет со сборной Хорватии, которая в 1/4 финала одержала победу над Бразилией.