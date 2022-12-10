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    Нойер получил травму и больше не сыграет в этом сезоне

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    Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер сломал ногу на отдыхе и пропустит остаток сезона.

    Мануэль Нойер
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    Мануэль Нойер

    «Привет всем, что я могу сказать, конец года мог точно пройти лучше… Пытаясь очистить голову, катаясь на лыжах, сломал нижнюю часть бедра.

    Операция вчера прошла успешно. Спасибо медицинской команде! Однако больно осознавать, что нынешний сезон для меня закончился.

    Берегите себя и близких! Ваш Мануэль», — написал Нойер на своей странице в социальных сетях.

    Напомним, что Мануэль Нойер принял участие в трех матчах за сборную Германии на чемпионате мира в Катаре и пропустил 4 гола.

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