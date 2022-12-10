Буфаль назначил сборной Франции встречу в полуфинале ЧМ-2022

Полузащитник сборной Марокко Софьян Буфаль заявил, что хочет сыграть с командой Франции в полуфинале ЧМ-2022.

В четвертьфинале марокканцы одержали победу над сборной Португалии.

«Это сумасшествие, мы живем во сне и не хотим просыпаться. У меня даже нет слов, это так невероятно.

Все, что у нас есть — мы это заслужили и это еще не конец. У меня мурашки по коже, когда я говорю об этом, это невероятно.

Желаю удачи сборной Франции, хочу увидеть их в полуфинале. Увидимся в полуфинале!», — сказал игрок TF1.

«Мы играли с крупнейшими командами мира и всегда побеждали. Это не случайно. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом.

План сегодня? Просто пройти дальше! Тактически мы сработали очень хорошо. Я надеюсь, что этот сон не закончится сейчас», — цитирует игрока BeIN Sports.