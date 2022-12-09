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    Венгер предложил идею реорганизации ЧМ

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    Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился своей идеей реорганизации чемпионата мира.

    Арсен Венгер
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    Арсен Венгер

    «Если мы хотим демократизировать футбол, нужно проводить чемпионаты мира в африканских странах, где невозможно играть летом. По нынешнему турниру в Катаре мы видим, что зимний чемпионат мира — вполне рабочий вариант.

    Да, у многих сборных не было времени хорошо подготовиться физически. Но по крайней мере все участники подошли к турниру ментально свежими, чего не было на предыдущих чемпионатах.

    Раньше сборные начинали турниры психологически уставшими, потому что не могли подготовиться должным образом», — цитирует Венгера сайт ФИФА.

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