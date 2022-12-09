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    Тьягу Силва поделился эмоциями после вылета сборной Бразилии на ЧМ

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    Защитник сборной Бразилии Тьягу Силва прокомментировал вылет своей команды в матче 1/4 финала ЧМ с Хорватией (1:1, 2:4 по пен.).

    Тьягу Силва
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    Тьягу Силва

    «Мы столкнулись с командой высокого качества.

    Возможно, могли бы быть лучше в некоторых моментах, но мы не привыкли к таким хорошо организованным контратакам.

    Это очень печально, но так оно и есть, мы должны двигаться дальше, я горжусь тем, что все сделали, но это футбол.

    Трудно найти слова и утешить себя, в моей жизни уже были разочарования, но когда ты терпишь неудачу в достижении такой важной цели, это очень больно.

    Должны постараться пережить это. Когда я падал, я всегда поднимался. Посмотрим, возможно, у меня больше никогда не будет возможности сыграть на этом турнире», — приводит слова 38-летнего игрока RMC Sport.

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