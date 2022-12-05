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    Ливакович: Это лучший матч в моей жизни и самый любимый момент в моей карьере

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    Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала с Японией (1:1, 3:1 по пен.).

    Доминик Ливакович
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    Доминик Ливакович

    «Отличные ощущения! В первую очередь из-за команды, атмосфера отличная. Спасибо болельщикам, которые пришли.

    Японцы с самого начала хорошо прессинговали. Нам пришлось непросто, соперник был превосходно подготовлен, но так же можно сказать про нас.

    Мы выиграли, когда нам было труднее всего.

    Это лучший матч в моей жизни и самый любимый момент в моей карьере», — цитирует Ливаковича index.hr.

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