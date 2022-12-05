Ливакович: Это лучший матч в моей жизни и самый любимый момент в моей карьере

Доминик Ливакович Фото: globallookpress.com
«Отличные ощущения! В первую очередь из-за команды, атмосфера отличная. Спасибо болельщикам, которые пришли.
Японцы с самого начала хорошо прессинговали. Нам пришлось непросто, соперник был превосходно подготовлен, но так же можно сказать про нас.
Мы выиграли, когда нам было труднее всего.
Это лучший матч в моей жизни и самый любимый момент в моей карьере», — цитирует Ливаковича index.hr.
Ливакович отразил 3 пенальти в матче с Японией. Следующий матч сборная Хорватии проведет с победителем матча Бразилия — Южная Корея.