ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис Суарес Гана против Суареса и дуэль Сербии и Швейцарии. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня
    Все новости спорта

    Генменеджер сборной Германии: Мы очень разочарованы результатом

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Германии Футбол Германии
    Генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф оценил игру бундестим на чемпионате мира в Катаре.

    Оливер Бирхофф
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Оливер Бирхофф

    «Мы очень разочарованы. Мы тоже злимся, потому что во всех трех играх все было в наших руках.

    В конце концов, футбол — это простая игра. Нужно забивать много голов и пропускать как можно меньше, чего у нас не получилось.

    Мы могли бы оказать больше давления на Испанию минувшим вечером, если бы использовали свои шансы и забили больше голов.

    Тенденция последних нескольких лет заключается в том, что мы проигрываем матчи, которые контролировали», — приводятся слова Бирхоффа на сайте DFB.

  • Германия обыграла Коста-Рику и вылетела из ЧМ
  • Читайте по теме

    • Напомним, что сборная Германии по итогам группового этапа чемпионата мира заняла 3-е место с 4 очками в активе и не попала в плей-офф, тем самым, покинув мундиаль.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто испугается больше?
  • Сербия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Черные звезды» выдадут очередную голевую феерию?
  • Гана — Уругвай. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Три очка для португальцев?
  • Южная Корея — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 2 декабря
  • Сегодня в 23:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сербия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Гана — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Южная Корея — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Камерун — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Аргентина — Австралия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Нидерланды — США
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Бостон — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Херманссон — Долидзе
  • Бокс
  • Послезавтра в 06:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры