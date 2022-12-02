Генменеджер сборной Германии: Мы очень разочарованы результатом

Генеральный менеджер сборной Германииоценил игру бундестим на чемпионате мира в Катаре.

«Мы очень разочарованы. Мы тоже злимся, потому что во всех трех играх все было в наших руках.

В конце концов, футбол — это простая игра. Нужно забивать много голов и пропускать как можно меньше, чего у нас не получилось.

Мы могли бы оказать больше давления на Испанию минувшим вечером, если бы использовали свои шансы и забили больше голов.

Тенденция последних нескольких лет заключается в том, что мы проигрываем матчи, которые контролировали», — приводятся слова Бирхоффа на сайте DFB.

Напомним, что сборная Германии по итогам группового этапа чемпионата мира заняла 3-е место с 4 очками в активе и не попала в плей-офф, тем самым, покинув мундиаль.