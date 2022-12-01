Кечинов: Сборная Польши абсолютно незаслуженно вышла из группы

Бывший футболист «Спартака»считает, что сборнаяне заслужила выход в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Поляки заняли второе место в группе, опередив Мексику по дополнительным показателям.

«Считаю, что сборная Польши абсолютно незаслуженно вышла из группы! Мне больше симпатичны были и Саудовская Аравия, и сборная Мексики. Они больше заслуживали выхода из группы, чем Польша.

И Саудовская Аравия более симпатична была, и мексиканцы», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

В 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Польши сыграет с командой Франции. Матч пройдет 4 декабря.