Хакими может не сыграть в матче со сборной Канады

Ашраф Хакими Фото: globallookpress.com
Как передает источник, накануне на предыгровой тренировке 24-летний футболист ушел с поля за долго до окончания занятия.
Напомним, Хакими получил болезненный удар в бедро в матче с Хорватией, а в поединке с Бельгией и вовсе был заменен. Однако не исключено, что Ашраф начнет важнейший для сборной Марокко на скамейке запасных.
Поединок Канада — Марокко пройдет 1 декабря в Дохе на стадионе «Аль-Тумама». Начало — в 18:00 по мск. С прогнозом на эту встречу можно ознакомиться по этой ссылке.