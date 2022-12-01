Хакими может не сыграть в матче со сборной Канады

Защитник «ПСЖ» и сборной Мароккорискует пропустить важнейший для «атласских львов» матч чемпионата мира с Канадой, сообщает Le Matin.

Как передает источник, накануне на предыгровой тренировке 24-летний футболист ушел с поля за долго до окончания занятия.

Напомним, Хакими получил болезненный удар в бедро в матче с Хорватией, а в поединке с Бельгией и вовсе был заменен. Однако не исключено, что Ашраф начнет важнейший для сборной Марокко на скамейке запасных.

Поединок Канада — Марокко пройдет 1 декабря в Дохе на стадионе «Аль-Тумама». Начало — в 18:00 по мск. С прогнозом на эту встречу можно ознакомиться по этой ссылке.