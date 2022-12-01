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    Хакими может не сыграть в матче со сборной Канады

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    Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими рискует пропустить важнейший для «атласских львов» матч чемпионата мира с Канадой, сообщает Le Matin.

    Ашраф Хакими
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    Ашраф Хакими

    Как передает источник, накануне на предыгровой тренировке 24-летний футболист ушел с поля за долго до окончания занятия.

    Напомним, Хакими получил болезненный удар в бедро в матче с Хорватией, а в поединке с Бельгией и вовсе был заменен. Однако не исключено, что Ашраф начнет важнейший для сборной Марокко на скамейке запасных.

    Поединок Канада — Марокко пройдет 1 декабря в Дохе на стадионе «Аль-Тумама». Начало — в 18:00 по мск. С прогнозом на эту встречу можно ознакомиться по этой ссылке.

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