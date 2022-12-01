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    Кастань: В матче с Хорватией на карту поставлено слишком многое

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    Защитник английского «Лестера» и сборной Бельгии Тимоти Кастань перед матчем 3-го тура ЧМ-2022 с Хорватией заявил, что для победы необходимо изменить менталитет.

    Тимоти Кастань
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    Тимоти Кастань

    «Не думаю, что в матче с Марокко у нас были тактические проблемы — команда уже выглядела неплохо, но этого оказалось недостаточно. Теперь мы должны играть, не оказывая излишнего давления на самих себя. Мы не должны слишком много думать и просто получать удовольствие — возможно, для этого нам понадобится немного изменить свой менталитет и уже использовать давление в позитивном ключе.

    Хотя в матче с Хорватией на карту поставлено слишком многое. Мы знаем, что это хорошая команда и что они сильны в обращении с мячом. Возможно, в этом случае нам следует сделать больший упор на контроль мяча и постараться не отдавать его сопернику. А в обороне они не всегда сильны, и у нас наверняка появятся шансы.

    Но легко не будет — на прошлом чемпионате мира, когда мы довольствовались бронзовыми медалями, Хорватия играла в финале. Впрочем, в прошлом году мы обыграли хорватов, и если сейчас сможем вернуть былой уровень, то, определенно, удастся снова победить. Наша цель — выйти в плей-офф, и хотя две первые игры были не такими, как хотелось, не скажу, что мы в кризисе», — цитирует футболиста Sporza.

    Матч Хорватия — Бельгия состоится 1 декабря. Начало — в 18:00 мск. Прогноз на эту игру — здесь.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Хорваты с четырьмя очками лидируют в группе F. На счету Бельгии три очка и третья позиция.

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