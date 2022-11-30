Экс-тренер «Зенита»: Сборная России не выиграет чемпионат мира в ближайшие 50 лет

Бывший главный тренер «Зенита»рассказал, почему сборнаяв ближайшие несколько десятилетий не сможет бороться за победу на чемпионате мира.

«Сборная России не выиграет чемпионат мира в ближайшие 50 лет.

Чтобы победить на крупном турнире, нужно сначала выстроить систему развития молодых игроков, а потом дождаться момента, когда система начнет давать плоды.

В России очень плохо развит массовый и детский футбол. Для того, чтобы построить систему с нуля, нужно лет 10. Потом еще 20-30 лет, чтобы выросли футболисты из этой системы.

А сейчас Россия вообще изолирована от мирового футбола, это усложняет ситуацию», — сказал Петржела, слова которого приводит Sport24.

Напомним, сборная России отстранена от участия в международных турнирах. Команда Валерия Карпина не сыграет в отборе на Евро-2024.

В ноябре сборная России провела товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном. Обе игры завершились со счетом 0:0.