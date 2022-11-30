ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет БейлДневник ЧМ-2022. Англия отправила Бейла на пенсию, антирекорды Катара и спаситель Циммерман
    Все новости спорта

    Экс-тренер «Зенита»: Сборная России не выиграет чемпионат мира в ближайшие 50 лет

    Футбол Сборная России Футбол России
    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, почему сборная России в ближайшие несколько десятилетий не сможет бороться за победу на чемпионате мира.

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «Сборная России не выиграет чемпионат мира в ближайшие 50 лет.

    Чтобы победить на крупном турнире, нужно сначала выстроить систему развития молодых игроков, а потом дождаться момента, когда система начнет давать плоды.

  • Карпин: Вы реально считаете, что люди стали бы счастливы, обыграй мы Таджикистан со счетом 3:0?
  • Читайте по теме

    • В России очень плохо развит массовый и детский футбол. Для того, чтобы построить систему с нуля, нужно лет 10. Потом еще 20-30 лет, чтобы выросли футболисты из этой системы.

    А сейчас Россия вообще изолирована от мирового футбола, это усложняет ситуацию», — сказал Петржела, слова которого приводит Sport24.

    Напомним, сборная России отстранена от участия в международных турнирах. Команда Валерия Карпина не сыграет в отборе на Евро-2024.

    В ноябре сборная России провела товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном. Обе игры завершились со счетом 0:0.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Аргентинцы забьют и… пропустят?!
  • Польша — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • «Трехцветные» начинают и выигрывают!
  • Тунис — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Австралийцы доставят проблем датчанам
  • Австралия — Дания. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.38
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 23:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Польша — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тунис — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Австралия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Мексика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Коста-Рика — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Хорватия — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Канада — Марокко
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Сакраменто — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры