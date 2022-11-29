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    Нидерланды — Катар: стартовые составы команд на матч чемпионата мира

    Нидерланды — Катар: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы сборных Нидерландов и Катара на матч 3-го тура чемпионата мира. Встреча группы А начнется в 18:00 мск.

    Мемфис Депай
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    Мемфис Депай

    Состав Нидерландов: Андрес Нопперт, Юррьен Тимбер, Вирджил ван Дейк, Натан Аке, Дензел Дюмфрис, Коди Гакпо, Мемфис Депай, Дэви Классен, Мартен де Рон, Дейли Блинд, Френки де Йонг.

    Состав Катара: Мешаль Баршам, Педро Мигел, Хассан Абделькарим, Хатем Абделазиз, Хасан Аль‑Хайдос, Афиф Акрам, Ахмед Хомам, Хухи Буалем, Исмаиль Мохаммед, Али Альмоэз, Ассим Мадибо.

    К этому матчу эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз. С ним можно ознакомиться здесь. Также по ссылке можно следить за ходом поединка онлайн.

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