Нидерланды — Катар: прогноз, составы, коэффициенты

Мемфис Депай Фото: globallookpress.com
Состав Нидерландов: Андрес Нопперт, Юррьен Тимбер, Вирджил ван Дейк, Натан Аке, Дензел Дюмфрис, Коди Гакпо, Мемфис Депай, Дэви Классен, Мартен де Рон, Дейли Блинд, Френки де Йонг.
Состав Катара: Мешаль Баршам, Педро Мигел, Хассан Абделькарим, Хатем Абделазиз, Хасан Аль‑Хайдос, Афиф Акрам, Ахмед Хомам, Хухи Буалем, Исмаиль Мохаммед, Али Альмоэз, Ассим Мадибо.
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