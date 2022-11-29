Непомнящий: Сенегал закономерно вышел в плей-офф ЧМ-2022, команда сыграла как положено

Бывший тренер сборной Камерунаоценил успех команды, которая вышла в плей-офф ЧМ-2022, обыграв(2:1).

«До начала чемпионата кто-то у меня спросил, какая из африканских стран будет лучшей, и я уже тогда назвал сборную Сенегала.

Для Сенегала и Камеруна такой успех — само собой разумеющийся. Сенегал — сильнейшая команда Африки. У сборной хорошие игроки и даже без своего лидера они смогли пробиться в плей-офф. Все закономерно.

Предполагал их выход в плей-офф, потому что мне очень нравятся сенегальцы — игроки достаточно высокого уровня. Вот и сыграла команда как положено. Будущее Сенегала прогнозировать остерегаюсь.

Каких африканских сборных еще ждать в 1/8 финала? Марокко на меня произвело впечатление. Будем теперь смотреть на них», — сказал Непомнящий Sport24.