Ондуа остался в запасе Камеруна на матч против Сербии

Стали известны стартовые составы сборныхна матч второго тура группового этапа ЧМ-2022.

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, у которого также есть российское гражданство, начнет игру на скамейке запасных.

Камерун: Эпасси, Н’Кулу, Замбо‑Ангисса, Токо‑Экамби, Шупо‑Мотинг, Кунде, Онгла, Фай, Мбемо, Кастеллетто, Толо.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Камерун — Сербия

Сербия: В. Милинкович‑Савич, Павлович, Миленкович, Велькович, Максимович, Митрович, Тадич, Живкович, Лукич, Костич, С. Милинкович‑Савич.

По данным СМИ, основной голкипер сборной Камеруна Андре Онана был выведен тренерским штабом из стартового состава на матч второго тура групповой стадии чемпионата мира в Катаре против Сербии по дисциплинарным причинам

Матч Камерун — Сербия пройдет 28 ноября, начало — в 13:00 мск.