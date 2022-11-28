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    Ондуа остался в запасе Камеруна на матч против Сербии

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    Стали известны стартовые составы сборных Камеруна и Сербии на матч второго тура группового этапа ЧМ-2022.

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    Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, у которого также есть российское гражданство, начнет игру на скамейке запасных.

    Камерун: Эпасси, Н’Кулу, Замбо‑Ангисса, Токо‑Экамби, Шупо‑Мотинг, Кунде, Онгла, Фай, Мбемо, Кастеллетто, Толо.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Камерун — Сербия

    Сербия: В. Милинкович‑Савич, Павлович, Миленкович, Велькович, Максимович, Митрович, Тадич, Живкович, Лукич, Костич, С. Милинкович‑Савич.

    По данным СМИ, основной голкипер сборной Камеруна Андре Онана был выведен тренерским штабом из стартового состава на матч второго тура групповой стадии чемпионата мира в Катаре против Сербии по дисциплинарным причинам

    Матч Камерун — Сербия пройдет 28 ноября, начало — в 13:00 мск.

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