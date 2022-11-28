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    • Сборные Сербии и Камеруна сыграли вничью, забив на двоих шесть мячей
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    Сборные Сербии и Камеруна сыграли вничью, забив на двоих шесть мячей

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    Матч между сборными Сербии и Камеруном во втором туре группового этапа ЧМ-2022 завершился вничью со счетом 3:3.

    Камерун отыграл у Сербии два мяча за 151 секунду
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    Камерун отыграл у Сербии два мяча за 151 секунду

    Камерунцы открыли счет на 29-й минуте, когда отличился Жан-Шарль Кастеллетто.

    Сербы ответили точным ударом Страхини Павловича на первой компенсированной минуте к первому тайму.

    Автором второго гола Сербии, который тоже был забит до перерыва, стал Сергей Милинкович-Савич.

    Сборная Сербии стала первой командой в истории ЧМ, которой удалось забить два гола в добавленное к первому тайму время.

    Вскоре после перерыва, на 53-й минуте, команда Драгана Стойковича отправила третий мяч в ворота Камеруна. На этот раз отличился Александр Митрович.

    Через десять минут «неукротимые львы» отыграли один мяч — сербские защитники не уследили за Венсаном Абубакаром, который незадолго до этого вышел на замену.

    А на 66-й минуте камерунцы сделали счет 3:3. Результативный удар в активе Эрика Шупо-Мотинга.

    Таким образом, Камерун отыграл у Сербии два мяча за 151 секунду. На мундиалях такого не случалось 68 лет.

    Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, у которого также есть российский паспорт, появился на поле на 67-й минуте, заменив Пьера Кунде.

    Основной голкипер сборной Камеруна Андре Онана был выведен из состава команды из-за конфликта с главным тренером.

    Сборная Камеруна занимает третье место в группе — 1 очко. Сербия находится на четвертой строчке — 1 очко. Камерунцы опережают сербов за счет лучшей разницы мячей.

    В заключительном туре группового этапа Камерун сыграет с Бразилией, а Сербия — со сборной Швейцарии.

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    • Позднее в понедельник в группе G пройдет еще один матч — Бразилия сыграет против сборной Швейцарии. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру, за которой можно будет следить в нашем супер подробном онлайне.

    Футбол. ЧМ-2022. Группа G
    Камерун — Сербия 3:3
    Голы: 1:0 Жан-Шарль Кастеллетто (29'), 1:1 Страхиня Павлович (45 + 1'), 1:2 Сергей Милинкович-Савич (45 + 3'), 1:3 Александр Митрович (53'), 2:3 Венсан Абубакар (64'), 3:3 Эрик Максим Шупо-Мотинг (66') Камерун: Дэвис Эпасси, Коллинс Фай, Жан-Шарль Кастеллетто, Николя Н'Кулу, Нуху Толо, Пьер Кунде Малонг (Гаэль Ондуа, 67'), Мартин Онгла (Венсан Абубакар, 55'), Андре Замбо Ангисса (Самюэль Ум Гуэ, 81'), Брайан Мбемо (Жорж-Кевин Н'Куду, 81'), Эрик Максим Шупо-Мотинг, Карл Токо Экамби (Кристиан Бассогог, 67') Сербия: Александр Митрович, Сергей Милинкович-Савич (Марко Груич, 78'), Душан Тадич, Филип Костич (Филип Джуричич, 90'), Саша Лукич, Неманья Максимович, Андрия Живкович (Неманья Радоньич, 78'), Страхиня Павлович (Стефан Митрович, 56'), Милош Велькович (Срджян Бабич, 78'), Никола Миленкович, Ваня Милинкович-Савич Предупреждения: Николя Н'Кулу (24'), Кристиан Бассогог (30'), Лука Йович (45 + 4'), Никола Миленкович (90 + 3')
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