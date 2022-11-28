Сборные Сербии и Камеруна сыграли вничью, забив на двоих шесть мячей

Матч между сборнымиво втором туре группового этапа ЧМ-2022 завершился вничью со счетом 3:3.

Камерунцы открыли счет на 29-й минуте, когда отличился Жан-Шарль Кастеллетто.

Сербы ответили точным ударом Страхини Павловича на первой компенсированной минуте к первому тайму.

Автором второго гола Сербии, который тоже был забит до перерыва, стал Сергей Милинкович-Савич.

Сборная Сербии стала первой командой в истории ЧМ, которой удалось забить два гола в добавленное к первому тайму время.

Вскоре после перерыва, на 53-й минуте, команда Драгана Стойковича отправила третий мяч в ворота Камеруна. На этот раз отличился Александр Митрович.

Через десять минут «неукротимые львы» отыграли один мяч — сербские защитники не уследили за Венсаном Абубакаром, который незадолго до этого вышел на замену.

А на 66-й минуте камерунцы сделали счет 3:3. Результативный удар в активе Эрика Шупо-Мотинга.

Таким образом, Камерун отыграл у Сербии два мяча за 151 секунду. На мундиалях такого не случалось 68 лет.

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, у которого также есть российский паспорт, появился на поле на 67-й минуте, заменив Пьера Кунде.

Основной голкипер сборной Камеруна Андре Онана был выведен из состава команды из-за конфликта с главным тренером.

Сборная Камеруна занимает третье место в группе — 1 очко. Сербия находится на четвертой строчке — 1 очко. Камерунцы опережают сербов за счет лучшей разницы мячей.

В заключительном туре группового этапа Камерун сыграет с Бразилией, а Сербия — со сборной Швейцарии.

Позднее в понедельник в группе G пройдет еще один матч — Бразилия сыграет против сборной Швейцарии. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру, за которой можно будет следить в нашем супер подробном онлайне.