Ди Мария: Сборная Аргентины знала, что это будет нелегкая игра

Нападающий сборной Аргентиныподелился впечатлениями от матча группового турнира ЧМ-2022 против Мексики (2:0).

«Сегодня мы смогли подарить радость людям, сами себе и нашим семьям. Мы продолжаем бороться, как всегда, пытаясь отдать все. К счастью, сегодня это произошло, и это принесло душевное спокойствие для всех.

Первая игра прошла не так, как мы ожидали. Я думаю, мы провели отличный матч против отличного соперника. Мы знали, что это будет нелегкая игра», — цитирует Ди Марию пресс-служба сборной Аргентины.

После этого матча Аргентина занимает 2-е место в группе C с 3 очками в активе. Мексика располагается на последнем 4-м месте (1 очко).

Календарь и таблица ЧМ-2022

В заключительном туре аргентинцы встретятся с полякам, а сборная Мексики сыграет против команды Саудовской Аравии. Обе игры пройдут 30 ноября.