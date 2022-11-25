Иран вырвал победу у сборной Уэльса благодаря голу на девятой добавленной минуте

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу иранцев.
Автором победного гола стал Рузбех Чемши. Защитник иранской команды поразил ворота Уэльса на девятой добавленной минуте к основному времени.
Через две минуты еще один мяч забил защитник Рамин Резаэян.
На 16-й минуте полузащитник иранцев Али Голизаде забил гол, который был отменен после видеопросмотра.
В начале второго тайма футболисты сборной Ирана дважды пробили в штангу. Сначала мог отличиться экс-форвард «Зенита» Сердар Азмун, а потом Голизаде.
На 86-й минуте с поля был удален голкипер валлийцев Уэйн Хеннесси.
Лидер сборной Уэльса Гарет Бейл после игры с Ираном стал рекордсменом национальной команды по количеству матчей.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Англия — США
Позднее в пятницу в группе B пройдет еще один матча — сборная Англии встретится с командой США. Следить за этой игрой можно будет в супер подробном онлайне LiveSport.Ru.
В заключительном туре группового этапа Уэльс сыграет со сборной Англии, а Иран встретится с командой США. Оба матча пройдут 29 ноября.
Позднее в пятницу в группе B пройдет еще один матча — сборная Англии встретится с командой США. Следить за этой игрой можно будет в супер подробном онлайне LiveSport.Ru.
В заключительном туре группового этапа Уэльс сыграет со сборной Англии, а Иран встретится с командой США. Оба матча пройдут 29 ноября.