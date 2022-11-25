ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    РишарлисонДневник ЧМ-2022. Шедевр Ришарлисона, рекорд Роналду и призрак Левенца
  • 15:03
    • Иран вырвал победу у сборной Уэльса благодаря голу на девятой добавленной минуте
    Все новости спорта

    Иран вырвал победу у сборной Уэльса благодаря голу на девятой добавленной минуте

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Уэльса Сборная Ирана
    Сборная Ирана одержала победу над командой Уэльса во втором туре группового этапа чемпионата мира в Катаре.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Матч завершился со счетом 2:0 в пользу иранцев.

    Автором победного гола стал Рузбех Чемши. Защитник иранской команды поразил ворота Уэльса на девятой добавленной минуте к основному времени.

    Через две минуты еще один мяч забил защитник Рамин Резаэян.

    На 16-й минуте полузащитник иранцев Али Голизаде забил гол, который был отменен после видеопросмотра.

    В начале второго тайма футболисты сборной Ирана дважды пробили в штангу. Сначала мог отличиться экс-форвард «Зенита» Сердар Азмун, а потом Голизаде.

    На 86-й минуте с поля был удален голкипер валлийцев Уэйн Хеннесси.

    Лидер сборной Уэльса Гарет Бейл после игры с Ираном стал рекордсменом национальной команды по количеству матчей.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Англия — США

    Позднее в пятницу в группе B пройдет еще один матча — сборная Англии встретится с командой США. Следить за этой игрой можно будет в супер подробном онлайне LiveSport.Ru.

    В заключительном туре группового этапа Уэльс сыграет со сборной Англии, а Иран встретится с командой США. Оба матча пройдут 29 ноября.

    Футбол. ЧМ-2022. Группа B
    Уэльс — Иран 0:0
    Уэльс: Уэйн Хеннесси, Крис Мепэм, Джо Родон, Бен Дэвис, Коннор Робертс (Даниэль Джеймс, 58'), Аарон Рэмси (Дэнни Уорд, 88'), Этан Ампаду (Джо Аллен, 78'), Гарри Уилсон (Бреннан Джонсон, 58'), Неко Уильямс, Гарет Бэйл, Киффер Мур Иран: Мехди Тареми, Сердар Азмун (Карим Ансарифард, 68'), Эхсан Хаджсафи (Мехди Тораби, 77'), Саид Эззатоллахи (Али Карими, 83'), Ахмад Нуроллахи (Роузбеш Чешми, 78'), Али Голизаде (Алиреза Джаханбакш, 77'), Милад Мохаммади, Мортеза Пуралиганджи, Маджид Хоссеини, Рамин Резаян, Сейед Хоссейн Предупреждения: Джо Родон (45 + 3'), Рамин Резаян (90 + 5'), Алиреза Джаханбакш (90 + 6') Удаление: Уэйн Хеннесси (87')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Англия оперативно вскроет оборону американцев
  • Англия — США. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Одержит ли Сенегал крупную победу над Катаром?
  • Катар — Сенегал. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Одержит ли Уэльс первую победу на ЧМ-2022?
  • Уэльс — Иран. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.48
  • Экспресс дня 25 ноября
  • Сегодня в 23:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Англия — США
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Катар — Сенегал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Нидерланды — Эквадор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аргентина — Мексика
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Франция — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Филадельфия — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 01:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Даллас Старз — Виннипег Джетс
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры