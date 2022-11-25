Иран вырвал победу у сборной Уэльса благодаря голу на девятой добавленной минуте

Сборнаяодержала победу над командойво втором туре группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу иранцев.

Автором победного гола стал Рузбех Чемши. Защитник иранской команды поразил ворота Уэльса на девятой добавленной минуте к основному времени.

Через две минуты еще один мяч забил защитник Рамин Резаэян.

На 16-й минуте полузащитник иранцев Али Голизаде забил гол, который был отменен после видеопросмотра.

В начале второго тайма футболисты сборной Ирана дважды пробили в штангу. Сначала мог отличиться экс-форвард «Зенита» Сердар Азмун, а потом Голизаде.

На 86-й минуте с поля был удален голкипер валлийцев Уэйн Хеннесси.

Лидер сборной Уэльса Гарет Бейл после игры с Ираном стал рекордсменом национальной команды по количеству матчей.