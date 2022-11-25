Уткин: Аргентина была шокирована двумя ударами в челюсть от Саудовской Аравии

Известный блогерподелился мнением о поражениях сборныхв первом туре группового этапа ЧМ-2022.

Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии (1:2), а Германия уступила сборной Японии (1:2).

«Поражения Аргентины и Германии. В них есть нечто очень важное общее. В обоих случаях фаворит был безоговорочным. И оба раза команду фаворита определенно немного начинало заносить.

Аргентинцы были уверены, что вот сейчас чуть-чуть, офсайды спадут и можно будет забить — наконец засчитают. Вопрос времени. И получили два подряд удара в челюсть. И больше не оправились — были шокированы.

У немцев минуте к 65-й было абсолютно подавляющее преимущество по всем показателям, а счет был всего 1:0. Помните, как бежал Рюдигер, высоко поднимая колени, издеваясь над японским футболистом, который бежал рядом? Самое настоящее зазнайство. Они получили гол и получили второй», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Во втором туре Аргентина сыграет со сборной Мексики, а Германия встретится с Испанией.