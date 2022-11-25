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    Нидерланды — Эквадор. Онлайн

    В рамках второго тура чемпионата мира в Катаре встретятся лидеры группы B — сборные Нидерландов и Эквадора

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    Маттейс Де Лигт и Дейли Блинд
    Сегодня в 19:00 по московскому времени на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе начнется встреча двух главных фаворитов квартета B. Обе команды выиграли свои первые матчи на турнире и постараются решить задачу по выходу в плей-офф досрочно. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    Нидерланды

    Подопечные Луи ван Гала в первом туре встречались со сборной Сенегала. Африканская команда на протяжении всего матча оказывала достойное сопротивление «оранжевым», но в самой концовке игры пропустила дважды. Голами в составе сборной Нидерландов отличились Гакпо и Классен на 84-й и 99-й минутах соответственно.

    «Оранжевые» не проигрывают на протяжении 16 матчей во всех турнирах, а 4 последних поединка завершили в свою пользу. Кроме того, главный тренер голландцев Луи ван Гал после виктории над Сенегалом побил рекорд Дика Адвоката по количеству побед со сборной (38 против 37-ми). Последний раз сборная Нидерландов проигрывала в конце июня прошлого года в полуфинале Евро-2020 против сборной Чехии (0-2).

    Эквадор

    Сборная Эквадора принимала участие в матче открытия чемпионата мира, обыграв хозяев турнира — Катар (2-0). Героем встречи стал нападающий «Фенербахче» Эннер Валенсия, который оформил дубль в ворота катарского голкипера Саада. Валенсия мог оформлять хет-трик, но его первый гол на 3-й минуте игры был отменен из-за офсайда.

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    Благодаря этой победе, подопечные Альфаро Густаво продлили свою беспроигрышную серию до 8-ми матчей во всех турнирах. Последнее поражение южноамериканцев случилось 25 марта этого года в рамках квалификации к чемпионату мира против сборной Парагвая (1-3).

    Личные встречи

    Команды дважды встречались между собой в товарищеских матчах. 1 марта 2006 года голландцы с минимальным счетом переиграли Эквадор (1-0), а во второй игре 17 мая 2014 года была зафиксирована ничья (1-1).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Нидерланды — Эквадор с коэффициентом 2.30.

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