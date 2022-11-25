Лукаку провел тренировку в общей группе сборной Бельгии

Нападающий сборной Бельгиисегодня, 25 ноября, тренировался в общей группе, сообщил главный тренер

«Пока я не знаю, сможет ли он сыграть с первых минут в следующем матче, узнаем это в течение следующих двух дней», — сказал Мартинес Sporza.

29-летний форвард был включен в заявку сборной Бельгии на ЧМ-2022 несмотря на то, что из-за травм пропустил большую часть сезона. Из-за повреждения мышц левого подколенного сухожилия форвард пропустил первую игру Бельгии на ЧМ с Канадой (1:0).

Календарь и таблица ЧМ-2022

Свой следующий матч на ЧМ-2022 Бельгия сыграет в воскресенье, 27 ноября, против Марокко.