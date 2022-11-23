На стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур африканская команда попробует отобрать очки у вице-чемпионов мира — сборной Хорватии. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток матча прозвучит в 13:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Марокко

Марокканская команда в шестой раз в истории примет участие в финальном турнире чемпионата мира (1970, 1986, 1994, 1998, 2018). На мундиале 1976 года в Мексике «атласские львы» в первый и последний раз выходили в плей-офф, уступив на первой стадии сборной ФРГ (0-1). На турнире четырехлетней давности в России марокканцы попали в сложную группу с Испанией, Португалией и Ираном. Африканская сборная уступила в двух первых турах, потеряв шансы на плей-офф, но заключительном матче смогла порадовать своих болельщиков результативной ничьей с «красной фурией».

Сборную Марокко на чемпионат мира вывел Валид Халилходжич. Под руководством боснийского специалиста «атласские львы» на первом этапе одержали 6 побед из 6-ти, а в раунде плей-офф переиграли ДР Конго (1-1; 4-1). Однако принять участие на самом мундиале Халилходжичу все же не удастся. В августе этого года 70-летний был отправлен в отставку, а на его место взяли Валида Реграги.

К старту турнира марокканцы подходят с семиматчевой беспроигрышной серией. В ноябре «атласские львы» провели одну встречу, в которой крупно обыграли сборную Грузии (3-0).

Хорватия

Сборная Хорватии является вице-чемпионом мира. Четыре года назад на мундиале в России подопечные Златко Далича проиграли сборной Франции в одном из самых результативных финалов в истории чемпионатов мира (2:4). Для хорватов этот мундиаль также станет шестым в истории (1992, 2002, 2006, 2014, 2018), не учитывая выступлений сборной Югославии.

В отборочном турнире «шашечные» не пустили на чемпионат мира сборную Россию, обыграв в решающем матче подопечных Карпина со счетом 1-0. Благодаря этой победе, хорваты опередили россиян в таблице на один балл и напрямую отобрались на мундиаль.

Сборная Хорватии не проигрывает на протяжении 6-ти матчей. В шести турах Лиги наций «шашечные» одержали четыре победы, обеспечив себе первое место в группе и участие в финальном раунде турнира следующим летом. В рамках подготовки к чемпионату мира подопечные Златко Далича провели одну товарищескую встречу против сборной Саудовской Аравии, в которой одержали минимальную победу (1-0).

Для сборных Марокко и Хорватии предстоящий матч станет первым в истории личных противостояний.

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