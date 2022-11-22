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    «Нет дискриминации»Дневник ЧМ-2022. Бунтари-англичане, трагедия иранского вратаря и исторический гол Бэйла
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    • Гол Бейла спас Уэльс от поражения в матче с США на ЧМ-2022
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    Бейл: Уэльс никогда не сдается

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная США Сборная Уэльса
    Форвард сборной Уэльса Гарет Бейл прокомментировал итог матча группового турнира ЧМ-2022 против США (1:1).

    Гарет Бейл
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    Гарет Бейл

    «Было здорово отрываться от персональной опеки, но куда лучше было бы завоевать три очка. Команда отлично сыграла, особенно во втором тайме, когда мы проявили стремление вернуться в игру.

    В перерыве были сделаны замены, но это не имеет отношения к игре Дэн Джеймса. Нам нужно было просто по-другому играть персонально.

    Отличное решение снова со стороны тренера. Это показывает, какого он уровня. И надо отдать должное парням, которые играли глубоко в обороне и показали характер», — цитирует Бэйла BBC.

    США следующий матч проведет 25 ноября против сборной Англии, Уэльс в этот же день сыграет с Ираном.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    После игрового дня в турнирной таблице группы В следующая ситуация: Англия лидирует (3 очка), США — вторые (1 очко), Уэльс — третий (1 очков), Иран — четвертый (0 очков).

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