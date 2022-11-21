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    Скалони: Обязана ли Аргентина выиграть ЧМ? Нет

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    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони дал комментарий перед матчем с Саудовской Аравией на чемпионате мира.

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    «Не могу сказать, что арабские команды ниже классом. Эквадор обыграл Катар, но победители были в отличной форме, как и Англия [в матче с Ираном], которая является одной из топ-команд.

    Обязана ли Аргентина выиграть ЧМ? Нет, мы не обязаны выигрывать чемпионат мира. Мы собираемся соревноваться, играть. Мы надеемся, что аргентинцы и все остальные будут рады видеть команду, которая в первую очередь играет в футбол», — сказал Скалони на пресс-конференции.

    Аргентина и Саудовская Аравия сыграют 22 ноября в 13:00 по мск.

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