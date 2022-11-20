Уткульбаев: Горд, что мне довелось стать тренером «Рубина»

Новый тренерпосле победы над(2:1) в 19-м туре Первой лиги рассказал о своем назначении.

«Какое впечатление может быть у человека, который с 1997 года еще был футболистом "Рубина", выходил из второй лиги в первую?

Потом работал больше 10 лет в клубе, воспитывал молодежь. Я горд, что мне это довелось. Пусть это будет и один-два матча. Сделаю все, чтобы "Рубин" побеждал», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Этот матч для казанского клуба стал первым после увольнения Леонида Слуцкого. 15 ноября «Рубин» объявил о том, что 51-летний специалист покинул пост главного тренера команды по собственному желанию.

В разные годы Уткульбаев возглавлял дубль «Рубина» и работал в различных футбольных клубах Татарстана.

В прошлом сезоне специалист занимал должность директора департамента спортивного развития и профессиональной подготовки «Рубина».