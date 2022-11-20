КАМАЗ — «Кубань»: счет 2:1, обзор голов

В матче 19-го тура Первой лигидома одержал волевую победу над. Счет составил 2:1 в пользу хозяев.

КАМАЗ первым пропустил после гола Даниила Родина. Хозяева вырвали победу за 3 минуты. На 90-й минуте гол забил Валентин Пальцев, а спустя 3 минуты отметился Даниил Шамкин.

Футбол. Россия. ФНЛ КамАЗ — Кубань 2:1 Голы: 0:1 Даниил Родин (24'), 1:1 Валентин Пальцев (90'), 2:1 Даниил Шамкин (90+1') КамАЗ: Алексей Мамин, Арсен Адамов (Malyarov N., 63'), Владлен Бабаев (Tarasenko Z., 68'), Александр Гаглоев, Юрий Кириллов (Isik A., 79'), Амир Мохаммад, Валентин Пальцев, Антон Полюткин, Сергей Серченков (Никита Кирсанов, 80'), Дамир Таликин (Даниил Шамкин, 63'), Николай Толстопятов Кубань: Юрий Нестеренко, Игорь Безденежных, Иван Хомуха, Илья Кубышкин (Андреа Чуканов, 57'), Максим Лаук (Аркадий Солоп, 75'), Илья Мосейчук (Нури Абдоков, 65'), Даниил Родин, Rybin A., Shchetkin A., Сослан Таказов, Tkachuk D. Предупреждения: Сослан Таказов (19'), Дамир Таликин (21'), Амир Мохаммад (31'), Tarasenko Z. (90'), (90'), Даниил Шамкин (90+2')

Набрав 30 очков в 19 матчах турнира, КАМАЗ занимает 7-е место в турнирной таблице Первой лиги. С 16 баллами на счету «Кубань» находится на 16-й строчке.