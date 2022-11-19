Отавио: Португалия хочет выиграть чемпионат мира

Полузащитник «Порту» и сборной Португалиивысказался в преддверии ЧМ-2022.

«Какие ожидания от чемпионата мира? Максимальные. Я уже рад тому, что попал в команду, испытываю чувство глубокой благодарности, где буду нужен — помогу. Если у всех будет такой настрой, все будет в порядке.

Наша цель? Выиграть чемпионат мира конечно! Мы все хотим, чтобы Португалия впервые победила на чемпионате мира. Давайте сделаем это. Знаем, что нужно идти от матча к матчу, и единство нам поможет.

У нас отличные игроки, которые уже показали себя всему миру. Если будем слаженно работать, станем сильнее и добьемся больших целей, — цитирует Отавио Maisfutebol.

Календарь и таблица ЧМ-2022

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Португальцы сыграют в группе H с Уругваем, Ганой и Кореей.