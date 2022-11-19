Источник: Бензема досрочно завершил тренировку и может пропустить ЧМ-2022

Нападающий сборной Франциидосрочно завершил тренировку с национальной командой из-за обострения повреждения, сообщает RMC

По данным источника, тренерский штаб крайне обеспокоен травмой 34-летнего форварда «Реала» и не исключает того, что для Бензема турнир может быть завершен.

Ранее L'Equipe сообщал, что футболист восстанавливается после травмы подколенного сухожилия и растяжения колена. В субботу, 19 ноября, Карим впервые тренировался в общей группе сборной Франции.

В ближайшее время Бензема пройдет медицинский осмотр, чтобы определить характер повреждения и понять, рецидив это или новая травма.

Если француз не сможет сыграть на чемпионате мира, Дидье Дешам сможет заменить его в заявке до вечера понедельника.

Свой первый матч на ЧМ-2022 Франция проведет против сборной Австралии 22 ноября. 26-го числа действующие чемпионы мира сыграют против Дании, 30-го — против Туниса.