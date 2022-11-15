СМИ: Роналду может перейти в «Баварию»

Нападающий «Манчестер Юнайтед»может перейти в мюнхенскую «Баварию», передает Daily Mail.

По информации источника издания, португальский форвард и его агент Хорхе Мендеш встретились с представителями мюнхенского клуба на прошлой неделе. Отмечается, что руководство немецкого клуба заинтересовано в услугах Роналду, так как существуют опасения по поводу формы нападающего «Баварии» Садио Мане.

Напомним, что Роналду, который выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года, на днях дал интервью, в котором раскритиковал главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага, а также заявил, что «МЮ» предал его.

Ранее отмечалось, что Криштиану может продолжить карьеру в МЛС.