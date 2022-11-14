Роналду: У «МЮ» нулевой прогресс после ухода Фергюсона

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
«Мне сложно сказать, что произошло после ухода Фергюсона. С тех пор клуб не развивается. Прогресс — нулевой.
Фергюсон знает лучше, чем кто-либо, что клуб идет не тем путем, которого заслуживает. Он это знает. Все это знают.
Люди, не видящие этого… Это происходит из-за того, что они не хотят видеть. Они слепы», — цитирует Роналду The Sun.
Ранее Роналду заявил, что не уважает главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.
Роналду провел в текущем чемпионате Англии десять матчей, в которых забил один гол.
Фергюсон ушел с поста главного тренера «МЮ» в 2013 году.