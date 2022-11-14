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    Роналду: У «МЮ» нулевой прогресс после ухода Фергюсона

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    Криштиану Роналду считает, что «Манчестер Юнайтед» перестал развиваться после ухода Алекса Фергюсона с поста главного тренера.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Мне сложно сказать, что произошло после ухода Фергюсона. С тех пор клуб не развивается. Прогресс — нулевой.

    Фергюсон знает лучше, чем кто-либо, что клуб идет не тем путем, которого заслуживает. Он это знает. Все это знают.

    Люди, не видящие этого… Это происходит из-за того, что они не хотят видеть. Они слепы», — цитирует Роналду The Sun.

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    • Ранее Роналду заявил, что не уважает главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

    Роналду провел в текущем чемпионате Англии десять матчей, в которых забил один гол.

    Фергюсон ушел с поста главного тренера «МЮ» в 2013 году.

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