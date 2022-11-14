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    «Ювентус» выиграл у «Лацио» и вышел на 3-е место в Серии А

    «Ювентус» — «Лацио»: счет 3:0, обзор голов

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    В 15-м туре чемпионата Италии «Ювентус» разгромил «Лацио» со счетом 3:0

    Мойзе Кин
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    Мойзе Кин

    Под завесу первого тайма Мойзе Кин вывел «бьянконери» вперед, а затем уже во втором оформил дубль и подарил хозяевам более уверенное преимущество.

    За минуту до конца основного времени Аркадиуш Милик забил третий мяч туринцев.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Лацио 3:0
    Голы: 1:0 Мойзе Кин (43'), 2:0 Мойзе Кин (54'), 3:0 Аркадиуш Милик (90') Ювентус: Войцех Щенсны, Федерико Гатти, Бремер, Данило, Хуан Куадрадо, Николо Фаджоли, Мануэль Локателли (Леандро Паредес, 85'), Адриен Рабьо, Филип Костич (Федерико Кьеза, 64'), Мойзе Кин (Анхель Ди Мария, 62'), Аркадиуш Милик Лацио: Педро Родригес, Фелипе Андерсон, Лука Ромеро (Маттео Канчелльери, 69'), Тома Башич (Луис Альберто, 58'), Данило Катальди (Матиас Весино, 58'), Сергей Милинкович-Савич (Маркос Антониу, 78'), Адам Марушич, Алессио Романьоли, Николо Казале, Эльсеид Хюсай (Марио Хила, 69'), Иван Проведель Предупреждения: Федерико Гатти (25'), Бремер Глейсон (27'), Сергей Милинкович-Савич (28')

    Благодаря этой победе «Ювентус» вышел на третью позицию таблицы Серии А, имея 31 очко, а «Лацио» идет 4-м с 30 очками.

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